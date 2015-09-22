Краматорськ - єдине місто в Україні, де знизили тариф на тепло для підприємств.

Про це сказав голова Донецької обласної держадміністрації на колегії в Краматорську, повідомляє kramatorsk.info. "Краматорськ - єдине місто в Україні, де для підприємств тариф знизили, а для населення збільшили", – зазначив Павло Жебрівський.

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Також він додав, що перед місцевими виборами розхитувати цю ситуацію неприпустимо. Зазначимо, що в цьому році тариф для населення за одну гігакалорію у найбільшого постачальника тепла "Краматорськтеплоенерго" виріс більш ніж на 80% і становить 926,03 грн. В цей же час, підприємства і організації будуть платити за гігакалорію не набагато більше - 954 грн (в минулому році - 1125 грн). Зазвичай різниця в ціні на опалення і гарячу воду для населення та організацій відрізняється в 2-3 рази на користь населення.