У Києві відбудеться концерт за участю обдарованих незрячих виконавців

6 травня о 18.00 у приміщенні Будинку офіцерів Міністерства оборони України (м. Київ, вул. Грушевського 30/1) відбудеться інтегрований концерт "Відчинилося життя".

У концерті братимуть участь обдаровані незрячі виконавці з різних регіонів України, єдиний у системі УТОС дитячий інтегрований театр пісні "Дитячі мрії", зірки української естради (Олег СКРИПКА, Оксана БІЛОЗІР, Леся ГОРОВА, Павло ТАБАКОВ), оркестр Львівського національного академічного драматичного театру ім. М.Заньковецької.

Як повідомила УНІАН голова правління Львівської обласної організації УТОС, інвалід I групи по зору Оксана ПОТИМКО, концерт "Відчинилося життя" - це спільна акція Львівської обласної організації Українського товариства незрячих, Львівського національного академічного драматичного театру ім. М.Заньковецької, Департаменту гуманітарної політики Міністерства оборони України, присвячена 75-річчю створення УТОС (Українського товариства сліпих).

Мета заходу - зруйнувати бар`єр у сприйнятті глядачем незрячого виконавця, відкрити суспільству можливості співаків з вадами зору, аплікувати на український терен світову практику визнання незрячих артистів.

5 травня о 12.00 відбудеться прес-конференція з нагоди проведення у Києві концерту "Відчинилося життя".

Участь у прес-конференції візьмуть: О.ПОТИМКО, диригент оркестру Львівського національного академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької Богдан МОЧУРАД, Л.ГОРОВА.

Прес-конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 30/1. Реєстрація журналістів на місці. Детальніша інформація за телефонами: 8-097 244-06-84, 8-050 024-54-64.