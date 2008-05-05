Україні можуть загрожувати санкції СОТ - експерти

Україна може спровокувати фінансові санкції СОТ, якщо найближчим часом країна не закінчить реформування національної системи стандартизації та сертифікації, застерігають експерти. У Міжнародній фінансовій корпорації констатують, що такі реформи українська сторона в деяких сферах ще й не починала.

З середини травня Україна стане повноправним членом Світової організації торгівлі. Перед цією організацією українська сторона зобов’язалася зробити всі стандарти добровільними, скоротити перелік продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації та позбавити Держспоживстандарт права перевіряти чи сертифікувати будь-яку імпортовану харчову продукцію. За безпеку харчових продуктів, згідно з міжнародними правилами, мають відповідати тільки Ветеринарна служба й Фітоінспекція, зауважують експерти.

Справа реформування української системи стандартизації просувається досить повільно, каже аналітик Міжнародної фінансової корпорації Сергій Осаволюк. «Те, що в Україні називають реформами – просте окозамилювання. Наприклад чітка норма про скасування обов’язкової сертифікації харчових продуктів так і не виконана до цих пір. Це впливає на собівартість продукції. Бізнес повинен долати ще один додатковий бар’єр, змушений витрачати зайві гроші щоб просунути свій товар і врешті-решт платить за все споживач», - сказав Освалюк.

За словами експерта, гальмує просування реформ Держспоживстандарт. Це відомство саме розробляє норми, а потім їх і контролює. Осаволюк переконаний, що якомога швидше треба реформувати цю державну структуру, бо невиконання вимог СОТ може спровокувати численні судові позови виробників до України, фінансові санкції та перегляд тарифних ставок.

Німецька хвиля