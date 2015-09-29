Калиновського можуть звинуватити в порушенні ПДР та опорі міліції

Пасинку Дмитра Фірташа Сергію Калиновському скоріше за все, висуватимуть підозру щодо порушення правил безпеки дорожнього руху та опір працівникові правоохоронного органу.

Про це повідомив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Він пише: «Зараз із ним працюють слідчі, скоріше за все, висуватимуть підозру за ч.3 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" (від 7до 12 років ув'язнення) і ст. 342 "Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу". Невдовзі будуть вжиті й інші процесуальні заходи. Про них - пізніше».

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Як повідомляв УНІАН, аварія за участю Калиновського - молодшого сина нафтового бізнесмена Зиновія Калиновського та колишньої дружини бізнесмена Дмитра Фірташа Марії Фірташ – сталася 30 травня 2007 року близько 5-ї години ранку. Автомобіль BMW М6, за кермом якого перебував Калиновський, врізався в припарковані "Жигулі" на бульварі Тараса Шевченка в Києві. Пасажир "Жигулів", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці події. З Калиновським у машині їхала його 25-річна подруга, яка через кілька днів померла від одержаних травм.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за обвинуваченням Калиновського за статтями 345 ч. 2 (спричинення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків) і 286 ч. 3 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб) Кримінального кодексу України.

У вересні 2007 року Калиновський залишив приватну клініку, де лікувався після ДТП.