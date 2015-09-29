Калиновський викликав собі "швидку": Геращенко повідомив подробиці затримання поліцією екс-пасинка Фірташа

Під час затримання київської поліцією колишнього пасинка українського олігарха Дмитра Фірташа Сергія Калиновського, він зробив вигляд, що погано себе почуває і викликав собі "Швидку допомогу".

Про це повідомив Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні, близько 3 години ранку, працівниками патрульної поліції Києва у Дарницькому районі був зупинений автомобіль Porshe Cayenne, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху. Виявилося, що за кермом перебував громадянин з ознаками алкогольного сп'яніння. При цьому у водія не було при собі жодних документів", - заявив Геращенко.

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Він зазначає, що водій зробив вигляд, що йому стало погано, і викликав собі бригаду "Швидкої допомоги". Після чого співробітники поліції прийняли рішення пройти за водієм в лікарню для того, щоб домогтися встановлення його особи.

"Яке ж було здивування поліцейських, коли вони встановили, що затриманим є Калиновський Сергій Зіновійович, 1985 р. н., пасинок відомого олігарха Дмитра Фірташа, який з 2007 р. у міжнародному розшуку за скоєне ДТП зі смертельним результатом", - пише Геращенко.

Зараз Сергія Калиновського затримано, і слідчі готують клопотання до суду про тримання особи, яка вчинила ДТП зі смертельним результатом і кілька років переховується від слідства, під арештом, без можливості внесення застави.

"Якби поліцейські не затримали цієї ночі Сергія Калиновського, то, по закінченню декількох років, з нього могли б зняти всі звинувачення в подвійному смертельному ДТП за закінченням терміну давності. Судячи з усього, таким і був план його захисників", - зазначив Геращенко.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерела ТСН, сьогодні вночі в Дарницькому районі Києва затримали колишнього пасинка українського олігарха Дмитра Фірташа Сергія Калиновського на Porsche Cayenne.

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Калиновський вів себе підозріло, перебував, можливо, під дією наркотиків. Вів машину без документів і видавав себе за іншу людину. Калиновський відправлений у СІЗО.

Нагадаємо, що Калинівського оголосили в міжнародний розшук після того, як він зник з приватної клініки, де лікувався після ДТП. Калиновський в травні 2007 року на спортивному "BMW" на величезній швидкості врізався в припарковані "Жигулі". В результаті загинув прапорщик внутрішніх військ Володимир Куликовський.