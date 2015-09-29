Бійців НГУ озброять снайперськими гвинтівками Barrett і реактивними протитанковими гранатами (фото)

Про це йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, опублікованому на сторінці в Facebook.

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За його словами, пройшовши невеликий тренінг і підготовку, "снайпери зможуть використовувати цю потужну і найсучаснішу зброю проти живої сили і техніки ворога у всіх бойових підрозділах НГУ".

Так на озброєння надійшли виготовлені в США великокаліберні снайперські гвинтівки Barrett калібром 50 BMG (12,7 мм). Відзначається, що вага гвинтівки без патронів – 14 кг, прицільна дальність стрільби – 1800 м, максимальна дальність - більше 2000.

"Для танків і БТРів агресора у нас так само тепер є новинка: реактивна протитанкова граната DRTG-73. Постріл призначений для пробивання броні з активним (динамічним) захистом, що складається з пластин ВР пониженої потужності. Постріл тандемний, тобто з двома розташованими один за іншим кумулятивними зарядами, що спрацьовують послідовно. Перший, калібру 55 мм, руйнує динамічний захист, другий 105,5 мм пробиває броню товщиною до 700 мм. Дальність стрільби не перевищує 200 м", - йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ.