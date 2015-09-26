Аваков розповів, скільки часу поліція та міліція будуть працювати паралельно

Підрозділи нової поліції та старої міліції продовжуватимуть співіснування ще близько півроку.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні у Харкові, передає кореспондент УНІАН.

"Перехідний період буде тривати близько кількох місяців, я думаю, 6 місяців. Кілька місяців, 6-7, будуть знаходитися одночасно люди в міліцейській формі і люди в поліцейській формі. Буде тривати перехідний процес”, - сказав міністр.

Читайте такожУ Харкові склали присягу близько 800 нових патрульних поліцейських (фоторепортаж)

Аваков висловив переконання, що завдяки офіцерському корпусу міліції конфлікти між поліцією та старою міліцією вдаватиметься залагодити.

“Це не простий процес. Звичайно, у нас буде “іскрити” між старою міліцією і новою поліцією. Тут ми розраховуємо на офіцерський корпус, який має проявити достатньо розуму”, - підкреслив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дали старт роботі патрульної служби: присягу склали близько 800 нових патрульних поліцейських.