СБУ розслідує контрабанду зброї прикордонною службою ФСБ

Про це він повідомив під час засідання антикорупційного комітету в середу, пише Українська правда.

"Що стосується російських високопосадовців, в СБУ і ми звітуємо у ВР, є кримінальне провадження проти керівника прикордонної служби ФСБ РФ за сприяння і незаконне переміщення зброї, людей, бойовиків, терористів через державний кордон", - сказав Наливайченко.

Читайте такожРадник Путіна та високопосадові офіцери ФСБ були в Києві під час розстрілу Майдану - СБУ"Щодо інших високопосадовців, я знаю, що в МВС має бути, здається, щодо міністра оборони РФ в них було кримінальне провадження, але я просив би представників МВС розповісти, що з цим кримінальним провадженням", - сказав він.