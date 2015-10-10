Україна відзначатиме День захисника під гаслом "Сила нескорених" - Порошенко

Українські воїни, які відстоюють незалежність і суверенітет країни у війні з російським агресором продемонстрували саме силу нескорених, заявив президент під час виступу на Всеукраїнському форумі учасників антитерористичної операції

«Саме під таким гаслом - «Сила нескорених» - за кілька днів наша країна уперше відзначатиме День захисника України. Це свято започатковане в нелегкі часи для вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України», - наголосив Порошенко.

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Також у виступі президент звернув увагу, що захист Вітчизни став справою всіх українців, тому День захисника України, який оголошено вихідним днем, має стати всенародним святом як Різдво, Великдень чи День незалежності.

«14 жовтня, Покрова Пресвятої Богородиці, ще з козацьких часів був святковим днем захисників Вітчизни. Тому, минулого року, свідомо викреслюючи з українського календаря чуже, штучно до нас привнесене свято російської армії-окупанта, я цілком природно зупинив свій вибір на 14 жовтня», - зазначив президент.