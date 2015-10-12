Російські слідчі наполягають на своєму: Яценюк воював у Чечні (документ)

Про це свідчить обвинувальний акт громадянам України Миколі Карпюку і Станіславу Клиху, оприлюднений їхніми адвокатом Іллею Новіковим у Twitter.

"До 27.12.1994 р. у Грозний прибули інші відомі йому (обвинуваченому – Ред.) члени УНА-УНСО", - йдеться у документі російських слідчих.

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"Це були Музичко Олександр Іванович відомий всім як Сашко Білий, Карпюк Микола Андронович, Малофєєв Олександр, Бобович Валерій, Мазур Ігор Петрович, Шевченко Віталій, Яценюк Арсеній Петрович на прізвисько Арсен, який нині є прем'єр-міністром України", - йдеться у документі.

Нагадаємо, на початку вересня глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що нинішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк воював у Чечні проти Росії.