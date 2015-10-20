Крим вночі може залишитися без світла - "Укренерго"

Про це повідомив начальник відділу з питань взаємодії зі ЗМІ підприємства "Укренерго" Зиновій Буцьо, передають Крим.Реалії .

"Зараз працює лінія Каховка-Джанкой і лінія Каховка-Титан, а лінія Мелітополь-Джанкой виключена на певний період для робіт і операцій МВС. Вони там знімають певні предмети і попросили вимкнути її", - розповів він.

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Буцьо зазначив, що зниження обсягу поставок електроенергії до Криму може призвести до відключень електрики на півострові.

"Це може статися, якщо кримчани не зможуть компенсувати своїми власними потужностями, поки що йде незначне зменшення. В нічний час там можливо буде проблема. Катастрофи в даний момент немає, вони мають понад 500 МВт, та якісь мінімальні потреби будуть забезпечені, але в пікові години дефіцит може виникнути", - пояснив представник "Укренерго".

Раніше в Міненерго Росії заявили, що пошкодження опор ЛЕП в Херсонській області не відбилося на енергопостачанні анексованого Криму, але пізніше в "Крименерго" повідомили про зупинку роботи ЛЕП Мелітополь-Джанкой.

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Як повідомляв УНІАН, за даними управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, сьогодні вночі біля Чонгара, на адміністративному кордоні з анексованим Кримом, невідомі особи підірвали дві електроопори, які подають електрику на півострів. Обидві опори лінії Мелітополь-Джанкой пошкоджено, але не впали. Кримські активісти мають намір блокувати ремонт підірваних невідомими електроопор.