На Вінниччині відбувся третій обласний Форум батьків дітей з інвалідністю

Цей проект реалізовувався в рамках конкурсу з визначення програм, розроблених інститутами громадянського суспільства, які фінансуються з обласного бюджету у 2015 році.

Форум проходив у рамках реалізації проекту «Шлях до повноцінного життя в громаді осіб з інвалідністю та учасників АТО», який виконує Вінницька громадська організація «Паросток» у партнерстві з університетом «Україна» та за сприяння Вінницької ОДА.

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Мета проекту - підвищення рівня поінформованості людей з інвалідністю, учасників АТО та членів їхніх родин щодо свого права на освітні та соціальні послуги, працевлаштування, сучасних методик реабілітації, створення позитивного іміджу соціально відповідального бізнесу з метою формування суспільства рівних можливостей на Вінниччині.

У рамках Форуму були обговорені питання первинної консультації, соціальної, психологічної та фізичної реабілітації, соціального захисту та освіти дітей з інвалідністю.

У ході заходу присутні мали можливість переглянути фільм «Інклюзія: «Fit into normality», заслухати доповіді з актуальних питань щодо організації навчального процесу для дітей з інвалідністю.

На завершення Форуму винесено резолюцію, яка передбачає створення сприятливого середовища для впровадження інклюзивного навчання у Вінницькій області на усіх освітніх рівнях, а також усебічне забезпечення якості та доступності реабілітації та освіти для кожної людини з інвалідністю, незалежно від місця проживання.