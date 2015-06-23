Розенко назвав недоліки закону про спрощення субсидій для пенсіонерів та людей з інвалідністю

Прийнятий Верховною Радою України у п'ятницю, 19 червня, закон про спрощення нарахування субсидій фактично позбавляє пенсіонерів та інвалідів можливості їх отримати, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр соціальної політики Павло Розенко.

«Верховна Рада України прийняла законопроект №2676, яким нібито спростила доступ до системи субсидій пенсіонерам та інвалідам. Коли сьогодні прочитав прийнятий закон, то був, м'яко кажучи, в шоці. Замість спрощеної процедури доступу до субсидій депутати фактично позбавили субсидій пенсіонерів та інвалідів», - написав він.

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Глава Мінсоцполітики зазначив, що новий закон не визначає порядку звернення громадян до місцевих органів соціального захисту.

"У першому абзаці написано про те, що субсидії повинні надаватися без звернення громадянина. Тобто місцевий орган влади використовує, напевно, екстрасенсорні методи або механізми чорної або білої магії, щоб визначити бажання людини отримати субсидію", - пише Розенко.

За словами глави Мінсоцполітики, норми прийнятого закону передбачають необхідність надання довідок про доходи, хоча раніше Кабмін скасував цю вимогу.

«Для непрацюючих і працюючих пенсіонерів, працюючих і непрацюючих інвалідів, членів їх сімей потрібно здати довідки про доходи громадян. Уряд тільки-но скасував збирання будь-яких довідок, заборонивши вимагати їх у людей, а нардепи вирішили знову пустити пенсіонерів та інвалідів всіма колами пекла, збираючи нікому не потрібні довідки. Не законопроект, а вершина абсурду», - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (щодо нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам) (№2676).

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Цей закон зобов'язує структурні підрозділи з питань соціального захисту населення за спрощеним порядком призначати і надавати житлові субсидії непрацюючим пенсіонерам та непрацюючим інвалідам без звернення громадянина, а працюючим пенсіонерам і працюючим інвалідам – за зверненням громадянина з поданням довідок про доходи.

Законом визначено, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначаються і надаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за спрощеною процедурою.