Погода на 18 - 22 травня

18 травня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів, лише на півночі Лівобережжя та в західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер переважатиме південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах – пориви 17-22 м/с. Температура вночі буде 9-14°; удень – 23-28°, на узбережжі морів – близько 20°; в Карпатах вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°.

19-20 травня в країні теж очікується мінлива хмарність, у західній частині й місцями у північних областях можливі короткочасні дощі, грози, подекуди град; на решті території – переважно без опадів. Вітер буде південно-східний, південний з переходом у західних областях на північно-східний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 11-16°, у східних областях, Криму і Приазов`ї, а 20 травня і в західних областях 8-13°; удень 23-28°, у південних та східних областях – до 30°, на узбережжі морів близько 20°; 20 травня у західних областях 19-24°; на високогір`ї Карпат уночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

21 травня в західних, місцями в північних і центральних областях, 22 травня в Україні, крім східної частини, пройдуть грозові дощі. Температура вночі буде 10-16° (22 травня в західних областях 6-11°); удень 22-28°, у південних і східних областях – місцями 30°, у західних областях очікується зниження до 13-18°, а 22 травня в більшості північних і центральних областях 17-22°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, удень 5-10°.

У Києві та області 18 травня прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер буде південно-західним, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28° (у Києві – 25-27°).

19-20 травня також очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, подекуди град, лише вночі 19 травня – без істотних опадів. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 11-16°, удень 23-28°.

21- 22 травня пройдуть короткочасні дощі, грози, лише вночі 21 травня – без опадів. Температура вночі 11-16°; удень 21 травня 22-27°, 22 травня 17-22°.