ЗСУ повернуть відведене озброєння, якщо бойовики не припинять провокації - Турчинов

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

"У випадку подальших провокативних дій з боку російських окупантів, що загрожують життю та безпеці українських військових і мирних громадян, озброєння та військова техніка негайно будуть повернені на місця попереднього розташування, а українські військові будуть діяти відповідно наявним викликам з боку російських окупантів", - наголосив Турчинов.

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Секретар РНБО нагадав, що впродовж минулої доби на тимчасово окупованих територіях Донбасу було зафіксовано 9 випадків порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних угрупувань.

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За його словами, російські окупаційні війська не вперше своїми діями хочуть зірвати Мінські мирні домовленості. "Але, на відміну від попередніх провокацій, вогонь був прицільним і високої інтенсивності, в результаті чого п'ятеро військовослужбовців отримали поранення", - заявив Турчинов.