У ГПУ назвали причину пожежі на складі боєприпасів у Сватовому

Про це заявив головний військовий прокурор України, заступник генпрокурора Анатолій Матіос в ефірі hromadske.tv.

«Причиною пожежі на складі боєприпасів у Сватовому стала недбалість посадових осіб, зокрема, начальника цього складу», - підкреслив Матіос.

За даними прокуратури, під час пожежі знищено боєприпасів на суму 134 млн грн.

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За попередньою версією, причиною загоряння стала сигнальна ракета, яка вистрелила та впала на ящики з боєприпасами. У Генштабі розглядали різні причини, в тому числі і версію терористичного акту. СБУ кваліфікувала вибухи боєприпасів під Сватове як теракт, що спричинив загибель людей.

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Увечері 29 жовтня у Сватовому на території об’єднаного польового складу ЗСУ почалася пожежа, а згодом – вибухи. На складах зберігалося майже 3,5 тис. тонн боєприпасів. Пожежа була ліквідована через добу. Проте потім періодично виникали осередки загоряння і вибухи.

У результаті надзвичайної події загинули 4 осіб: троє військовослужбовців і місцева мешканка. Також кілька людей отримали поранення.