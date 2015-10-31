Тука: через вибухи боєприпасів у Сватовому пошкоджено багато будівель

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганскої ВЦА Георгій Тука.

"Загальна картина гнітюча: маса будинків з пошкодженими вікнами і дахами. У тому числі - дві школи, дитячий садок, школа мистецтв, пенсійний фонд, міськрада, гімназія, центр розвитку дітей, школа-інтернат, дві аптеки, будинок ДТСААФ", - йдеться в повідомленні.

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За його словами, у приватному секторі у 118 будинків пошкоджені дахи, у 169 - вікна. Чотири приватних будинки практично повністю знищені.

"Потребуємо плівки для забивання віконних прорізів, руберойду, шиферу та вікон", - зазначив Тука.

Також зазначається, що розгорнуто три великі намети МНС з обігрівом, харчуванням та чаєм. Працюють бригади медиків.