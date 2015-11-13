Папа Римський призначив свого представника в Україні

Досі він очолював представництво Святого Престолу в Білорусі, повідомляє Релігійно-інформаційна служба України з посиланням на Департамент інформації УГКЦ.

Новопризначений Апостольський нунцій в Україні народився 7 жовтня 1955 року в місті Вероні (Італія). У травні 1982 року отримав пресвітерське рукоположення, а через три роки розпочав служіння в Конгрегації для Східних Церков, де від грудня 1997 року обіймав посаду заступника секретаря Конгрегації.

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7 грудня 2001 року святий Папа Іван Павло ІІ призначив Гуджеротті Апостольським нунцієм у Грузії та Вірменії, а 13 грудня того ж року – ще й в Азербайджані. У січні наступного року він отримав єпископське рукоположення з рук Папи Івана Павла ІІ. У липні 2011 року був переведений до Білорусі.

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Архиєпископ Гуджеротті є знавцем східних мов, літератури та літургії. Під час служіння викладав патрологію, літургіку та східне богослов’я у Богословському інституті та Інституті екуменічних студій у Вероні. Переїхавши до Рима, викладав патрологію та вірменську мову й літературу в Папському східному інституті. Володіє латинською, грецькою, вірменською класичною та сучасною, англійською, французькою, російською, білоруською та курдською мовами.

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Як нагадує РІСУ, дипломатичні відносини Святого Престолу з Україною були встановлені 8 лютого 1992 року. Першим Апостольським нунцієм в Україні став Його Високопреосвященство архиєпископ Антоніо Франко, який був призначений 28 березня 1992 року, а 19 серпня того ж року він вручив Вірчі грамоти. Його наступником від 30 травня 1999 року призначено архиєпископа Миколу Етеровича, який вручив Вірчі грамоти 31 серпня того ж року. А від 22 квітня 2004 року Апостольським нунцієм в Україні був Архиєпископ Іван Юркович, який прослужив в Україні майже сім років, до 19 лютого 2011 року, а 21 травня цього ж року Святіший Отець Венедикт ХVІ призначив його наступником архиєпископа Томаса Едварда Галліксона, який вручив Вірчі грамоти 16 листопада 2011 року, а 5 вересня 2015 р. у Ватикані було повідомлено про те, що Папа Франциск призначив його Апостольським нунцієм у Швейцарії та Князівстві Ліхтенштейну.