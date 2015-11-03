Через витік інформації Папа Римський опинився в центрі фінансового скандалу

Газета La Repubblica вже охрестила його Vatileaks-2, за аналогією зі справою 2011-2012 років, коли попереднику папи Франциска I довелося звільнити вище керівництво Банку Ватикану, передає ZN.UA.

За повідомленням служби друку Святого престолу, в понеділок, 2 листопада, у Ватикані у справі про витік конфіденційних папських документів були зроблені два арешти.

Читайте такожПапа Франциск у листопаді вперше відвідає Африку

Був затриманий колишній секретар префектури з економічних справ і комісії з економічної та адміністративної діяльності Лусіо Анхель Валльєхо Бальда і Франческа Іммаколата Чаукі, що входила в референтську комісію з економічної діяльності Святого престолу. Згодом вона погодилася співпрацювати зі слідством і була звільнена.

Арешти стали результатом розслідування сил безпеки Ватикану. За версією слідства, Бальда і Чаоукі надали закриту інформацію, яка використовується в двох книгах, що ще не вийшли — "Хресний шлях" Джанлуїджі Нуцці і "Скупість" Еміліано Фіттіпальді.

Це стало одним з найбільших скандалів, що завдали удару по репутації папи римського Франциска, і нагадало про так званий скандал Vatileaks, який передував зреченню колишнього папи римського Бенедикта від престолу в 2013 році.