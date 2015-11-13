Порошенко затвердив заходи із вшанування пам’яті жертв голодомору

В Україні пройдуть тематичні заходи / Фото УНІАН

Цей указ спрямований на гідне вшанування пам’яті постраждалих від геноциду українського народу – Голодомору 1932-1933 років в Україні, вчиненого тоталітарним репресивним сталінським режимом, а також голодоморів 1921-1922 та 1946-1947 років в Україні.

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Про це повідомила прес-служба глави держави.

Президент доручив Кабінету міністрів невідкладно утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення у 2015 році відповідних заходів, залучивши до його складу, зокрема, представників Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодомору – геноциду 1932-1933 років в Україні.

Так, в День пам’яті жертв голодоморів, 28 листопада, зокрема передбачені жалобні заходи на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» у м.Києві, а по всій Україні – проведення тематичних наукових, інформаційних, та культурно-мистецьких заходів, виставок, презентацій документів, фото- і відеоматеріалів.

28 листопада на території України буде приспущено Державний прапор України та обмежено проведення заходів розважального характеру, а о 16:00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

Крім того, Міністерству закордонних справ доручено активізувати роботу щодо визнання міжнародною спільнотою Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом Українського народу.