У 2016 році в Канаді вийде повнометражний фільм про Голодомор в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, кінофільм канадського режисера Аяна Ігнатовича, батьки якого втекли з радянської України в часи Другої світової війни, отримав назву «Гіркий врожай». Головні ролі у фільмі зіграють зірка «Зоряних воєн» і фільмів про «Супермена» Теренс Стам і британський молодий актор Макс Айронс. В сюжеті мова йтиме про історію кохання в розпал жорстоких подій в Україні.

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Ігнатович зняв цей фільм, щоб показати громадянам західних країн, як страждали українці внаслідок агресивної політики Росії.

«Як і багато українців, мої батьки пережили неймовірні страждання. Сьогодні, мабуть, немає жодного українця, який би не знав про репресії, страти, депортації і голод. Враховуючи важливість того, що сталося, і те, що за межами України мало хто знає це ті події, цю історію геноциду необхідно показати. Це важливо сьогодні», — наголосив Ігнатович.

Своєю чергою експерт з питань досліджень Євразії аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США) Даян Франсі наголосив, що «головним гнобителем України була і лишається Росія, чиї лідери, такі як Володимир Путін, систематично пропагують вигадку про те, що Україна – це якась "Малоросія". Але насправді українці - самобутній народ, і їхня мова відрізняється від російської, як іспанська від французької мови. Путінські заяви не лише помилкові, а й шкідливі. Вони перегукуються з історичними знущаннями Росії над Україною».

Він також нагадав, що у 1933 році британська преса повідомляла про голод в Україні, але тоді США проігнорували цю інформацію, а в 1934 році Вашингтон офіційно визнав СРСР, і Йосип Сталін зайняв місце в Лізі націй.

«Сьогодні російському вторгненню в Україну також не приділяють належної уваги, попри те, що Україна – одна з найбільших країн Європи з 45-мільйонним населенням», — додав Франсі.

У Центрі досліджень визвольного руху нагадали, що у 1930-х роках радянський диктатор Сталін організував Голодомор мільйонів українців, які чинили опір п'ятирічному плану колективізації.

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Масштаби Голодомору були приховані компартією СРСР. Після проголошення Україною незалежності в 1991 році було розсекречені радянські архіви. Це призвело до того, що в 2003 році у спільній заяві ООН, яку підписала і Росія, було оголошено, що Голодомор забрав життя мільйонів невинних людей. У жовтні 2008 року Європарламент визнав Голодомор злочином проти людства.