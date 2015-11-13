Суд відмовився знімати арешт з майна екс-ректора Мельника

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сам Мельник після судового засідання. Він запевнив журналістів, що заарештоване майно йому не належить і що на нього записали чуже майно. "Поки повертати не хочуть", - сказав Петро Мельник.

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Разом з тим, він відмовився відповідати на запитання, чому захищає в суді чуже майно, на якій підставі і кому воно належить.

Як повідомляв УНІАН, Петра Мельника було затримано 27 липня 2013 року під час одержання від двох громадян хабарів за вступ їхніх родичів до Національного університету Державної податкової служби.

1 серпня 2013 року Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстежування місця його перебування. 9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет. 14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.

1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Мельника було затримано у столичному аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів із Лондона.

24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами одержання Мельником хабарів (ч. 4 ст. 368 ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") Кримінального кодексу. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 609 тис. грн. Крім того, накладено арешт на об’єкти нерухомості і кошти, що йому належать. Обвинувальний акт було передано до Ірпінського міського суду Київської області.

28 травня цього року Мельнику було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") та ч.2,3 ст.368 ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

8 липня Ірпінський міський суд ухвалив виправдувальний вирок Мельнику. Генеральна прокуратура України оскаржила цей вирок.

На початку листопада Апеляційний суд Київської області скасував рішення суду, яким було виправдано Мельника.