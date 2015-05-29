Екс-ректору Мельнику висунули нове звинувачення - йому загрожує 12 років в'язниці

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, встановлено, що у період з березня 2010 року по квітень 2013 року Мельник, перебуваючи на посаді ректора університету державної податкової служби, одержав від студентів хабарів на загальну суму 63 тис. грн.

Правоохоронцями встановлено, що для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра студенти перерахували кошти під виглядом «благодійних внесків» на вказані екс-рекотром реквізити.

Бажаючих навчатися на п’ятому курсі та отримати ступінь магістра (спеціаліста) він особисто запрошував на прийом, де під час бесіди пропонував «допомогти» студентам у подальшому навчанні.

У випадку їх згоди, Мельник передавав студентам листи з реквізитами для перерахування коштів на поточні рахунки підконтрольної йому юридичної особи – Ірпінської фінансово-юридичної академії.

В подальшому кошти, які надходили, як безповоротна фінансова допомога, перераховувалися на рахунки інших підприємств, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності. При цьому «благодійні внески» з академії на потреби Національного університету ДПС України не використовувалися.

28 травня Мельнику було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2,3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

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Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня 2013 р. під час отримання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їх родичів до Національного університету державної податкової служби.

1 серпня 2013 р. Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстежування місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня 2013 р. його було оголошено в міжнародний розшук.

1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Мельника було затримано у столичному аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів з Лондона.

24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами одержання Мельником хабарів.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що в липні 2013 року екс-ректор прийняв неправомірну вигоду у значному розмірі за сприяння в зарахуванні двох вступників до цього навчального закладу.

Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 609 тис. грн. Крім того, накладено арешт на об’єкти нерухомості та грошові кошти, що йому належать. Обвинувальний акт було передано до Ірпінського міського суду Київської області.