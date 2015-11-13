Дніпропетровщина додатково відправила до Сватового 40 тонн будматеріалів

Дніпропетровська область збільшила обсяг гуманітарної допомоги жителям Сватового Луганської області, житло яких постраждало від вибухів на складі боєприпасів, відправивши окрім 200 тонн раніше запланованих, додатково 40 тонн будівельних матеріалів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Сьогодні ще дві вантажівки з 40 тоннами металу, а саме арматурою з металургійного комбінату «Арселор Міттал Кривий Ріг» відправилися з Дніпропетровщини до Сватового. Також туди направлена бригада із 25 будівельників, які будуть відновлювати житлові будинки та лікарню у постраждалому місті.

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«Ми робимо все можливе аби допомогти сусідам. Всього до Луганської області ми відправили 12 вантажівок з будівельними матеріалами. За потреби ми готові на подальшу допомогу», - цитує прес-служба голову Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Сватовому Луганської області на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони України, де зберігалося близько 3 тис. 132 тонн боєприпасів, виникла пожежа з подальшою детонацією й розльотом осколків боєприпасів. Загинуло четверо осіб. До реєстру постраждалих внаслідок вибухів боєприпасів включено 1 тис. 705 домогосподарств (667 квартир і 1038 приватних житлових будинків). Також пошкоджені школи, дошкільні і медичні заклади, адміністративні будівлі.

Дніпропетровська область з 3 листопада почала направляти гуманітарну допомогу в Сватове у вигляді будівельних матеріалів, призначених для відновлення пошкодженого житла. В Дніпропетровській ОДА заявляли, що загалом область планує направити 200 тонн будівельних матеріалів.