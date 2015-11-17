Суд у справі російських ГРУшників Єрофєєва і Александрова оголосив перерву

Як передає кореспондент УНІАН, в ході сьогоднішнього судового засідання колегія суду вивчала матеріали та докази кримінального провадження, надані стороною обвинувачення.

Серед них опис місця злочину з фотографіями гільз, куль.

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Як повідомляв УНІАН, Єрофєєва і Александрова затримали сили АТО у травні поблизу міста Щастя на Луганщині. Вони назвалися військовими ГРУ Генштабу РФ.

Російські військові обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки без передбаченого законом дозволу), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво нею) і ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.