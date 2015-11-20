СБУ затримала бойовика "Фронту ан-Нусри" в Чернігівській області (фото)

Служба безпеки України в Чернігівській області затримала члена ісламістської терористичної організації "Фронт ан-Нусра", який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"Уродженець однієї з колишніх республік СРСР, за оперативною інформацією, в 2013-2014 роках брав участь у сирійському військовому конфлікті в складі угруповання "Джейш-Аль-Мухаджирин-валь-Ансар", яка входить до складу "Фронт ан-Нусра", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зловмисник прибув до України і з підробленим паспортом намагався потрапити в одну з країн Близького Сходу.

Іноземця затримали відповідно ст. 582 Кримінально-процесуального кодексу України. Його помістили в ізолятор тимчасового утримання. Судовими органами вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу - екстрадиційного арешту.

Зазначимо, 13 листопада стало відомо, що у Києвізатримали одного з ватажків ісламістів "Фронт ан-Нусра". Також раніше в аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, якого за тероризм розшукував Інтерпол.