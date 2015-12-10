У Краматорську судили місцевих жителів, які вкрали і спалили шість українських прапорів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, під час судового розгляду встановлено, що в ніч на 24 серпня поточного року, напередодні Дня незалежності України, троє молодих людей 1991, 1995 і 1996 років народження, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зняли шість Державних прапорів з флагштоків житлового будинку у місті Краматорську і спалили їх.

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У судовому засіданні обвинувачені свою вину визнали і щиро розкаялися.

9 грудня Краматорський міський суд підтримав позицію державного обвинувачення і визнав трьох жителів Краматорська винними у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Найстаршому з хлопців, який скоїв вказаний злочин у період умовно-дострокового звільнення, судом призначено покарання у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі. Його пособники засуджені до 1 року 4 місяців позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік 6 місяців.