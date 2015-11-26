У Краматорську запалять символічні свічки в пам'ять жертв голодоморів

Як йдеться у зверненні міського голови Андрія Панкова до краматорчан, в п'ятницю, 27 листопада, відбудеться пямятный мітинг на честь жертв голодоморів в Україні, повідомляє Hi.dn.ua.

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"27 листопада, об 11.00 біля Пам'ятного знака, розташованого по вул. Орджонікідзе, в районі поліклініки Центральної міської лікарні, відбудеться мітинг-реквієм, присвячений пам'яті жертв голодоморів в Україні. В цей день і годину запрошую краматорчан прийти до Пам'ятного знаку, щоб запалити символічну свічку, взяти участь у поминальному молебні, покласти вінки та квіти в пам'ять про невинних жертв голодоморів", - йдеться у зверненні Панкова.