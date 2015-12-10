У Красногорівці відбулася масштабна спецоперація з попередження терактів, затримано 85 осіб (відео)

16:45, 10 грудня 2015
Суспільство
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У спецзаходах взяли участь понад 600 співробітників СБУ, працівників Національної поліції, військовослужбовців Національної гвардії та Збройних сил України.

Спецоперация в Красногоровке / Скриншот

Контррозвідка СБУ провела у Красногорівці Донецької області спецоперацію з попередження терактів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, операція проводилася за принципом «в кожне помешкання» – внаслідок чого затримано 85 осіб, що ймовірно причетні до діяльності терористичної організації «ДНР/ЛНР».

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У спецзаходах взяли участь понад 600 співробітників СБУ, працівників Національної поліції, військовослужбовців Національної гвардії та Збройних сил України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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