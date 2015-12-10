У Красногорівці відбулася масштабна спецоперація з попередження терактів, затримано 85 осіб (відео)

У спецзаходах взяли участь понад 600 співробітників СБУ, працівників Національної поліції, військовослужбовців Національної гвардії та Збройних сил України.

Контррозвідка СБУ провела у Красногорівці Донецької області спецоперацію з попередження терактів. Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, операція проводилася за принципом «в кожне помешкання» – внаслідок чого затримано 85 осіб, що ймовірно причетні до діяльності терористичної організації «ДНР/ЛНР». Читайте такожСпецслужби РФ активізували свою діяльність у мирних містах України - СБУ У спецзаходах взяли участь понад 600 співробітників СБУ, працівників Національної поліції, військовослужбовців Національної гвардії та Збройних сил України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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