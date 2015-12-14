У Нацгвардії заявляють про повільні темпи будівництва фортифікаційних споруд на кордоні з Придністров’ям

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника штабу Північного територіального командування Національної гвардії підполковник Дмитро Цимбал сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, на території України поблизу Придністров’я ведеться потужна пропаганда серед населення прикордонного регіону з метою дискредитації Національної гвардії, перешкоджанню облаштування державного кордону та недопущення створення інфраструктури з метою припинення незаконного перетину кордону та боротьби з незаконними формуваннями та диверсійними групами.

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«Одним із пріоритетних завдань нашого угрупування є створення лінії фортифікаційних оборонних споруд в даному регіоні (на кордоні з Придністров’ям) для відбиття агресії з боку контингенту РФ, що який дислокується в невизнаній республіці. Такі роботи в даному регіоні проводяться, але повільно, тому що місцеві адміністрації не повністю виконують свої функції, згідно із законом України про оборону, щодо надання будівельних матеріалів та інших засобів для обладнання даних споруд», - зазначив Цимбал.

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Також, за його словами, районні держані адміністрації цього регіону, крім адміністрації міста Котовська, незважаючи на неодноразові звернення, не надавали допомоги Нацгвардії в облаштуванні місць виконання завдань, дислокації, ремонту техніки та обладнання приміщень для дислокації підрозділів. Всі ці заходи фінансувались Нацгвардією, прикордонниками, волонтерами та за рахунок небайдужих підприємців і місцевої самооборони.