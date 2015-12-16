Військова прокуратура встановила понад 26 місць утримання полонених на окупованій території Донбасу

Про це повідомив начальник відділу процесуального керівництва головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Максим Крим. Зокрема, він нагадав, що у вересні 2015 року генпрокурором створено управління у складі головної військової прокуратури з розслідування злочинів проти миру, національної безпеки і людства та міжнародного правопорядку.

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Основними завданнями цього управління є збір доказів посягання на територіальну цілісність України з боку представників влади Російської Федерації, Збройних сил РФ та ведення ними агресивної війни, а також щодо створення терористичної організації з метою ведення війни.

"Працівниками управління ведеться робота щодо встановлення розслідування кожного з фактів жорстокого поводження з військово-полоненими, з цивільним населенням. На сьогоднішній день нами вже встановлено понад 2 тисячі подібних фактів. Ведеться слідство - потерпілими визнано понад 600 осіб. Прокуратурою вже встановлено понад 26 місць незаконного тримання полонених, де до них застосовувалось тортури та інші незаконні методи впливу", - наголосив Крим.

Він закликає усіх громадян, які мають з цьогоприводу певну інформацію, звертатись до військової прокуратури.