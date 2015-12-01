Порошенко зустрівся зі звільненим з 18 спроби "кіборгом" "Рахманом"

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко наголосив, що за визволення начальника відділення розвідки 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Андрія Гречанова багато людей переживали та боролися, і це вдалося зробити з 18 спроби.

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"Сьогодні не лише для вашої мами та дружини справжнє свято, а й для кожного з нас і для мене також. Воїне, ласкаво просимо додому", - зазначив президент.

Глава держави нагадав, що ще під час зустрічі в "нормандському форматі" він звернувся до канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда з проханням натиснути на російського президента Володимира Путіна, щоб звільнити кіборга.

Порошенко подякував всім, хто брав участь у звільненні українського захисника. "Знаю, наскільки важко було це зробити і скільки людей в цьому було задіяно", - сказав він.

Порошенко повідомив, що задля визволення українця підписав указ про помилування російського майора Володимира Старкова.

Глава держави додав, що вчора в Парижі спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і вони, зокрема, обговорили питання звільнення кіборга. "Він навів мені такий приклад, коли за капрала ізраїльської армії вони віддали тисячу терористів. І вважають, що зробили правильно", - сказав президент.

Глава держави подякував "кіборгу" за мужність та силу духу: "За всі місяці героїчного перебування в полоні ви показали стійкість українського воїна і показали, що таке справжні українські десантники-розвідники".

Як повідомлялося, що Андрій Гречанов потрапив у полон бойовиків в серпні цього року.