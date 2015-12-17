У МВС пояснили українцям нюанси оформлення нових карт-паспортів

09:50, 17 грудня 2015
Суспільство
4496 0

З 1 січня 2016 року Міграційна служба розпочинає процес запровадження принципово нових посвідчень особи – пластикових карт з безконтактним електронним носієм, які замінять чинний сьогодні паспорт.

Карта / facebook.com/arsen.avakov.1

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр МВС України Арсен Аваков.

Він зазначив, що на оформлення посвідчень для громадян стане можливо, починаючи з 11 січня 2016 року. Термін оформлення нового документа такий само, як і старого – 10 робочих днів.

Крім того, наголошується, що заміна старого паспорта на нове пластикове посвідчення – добровільна, законом України передбачений 5-річний перехідний період.

Аваков повідомив, що отримати паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм можна у відділенні Державної міграційної служби за місцем проживання вперше – і в будь-якому відділенні при наступних зверненнях. Фотографію попередньо робити не треба – заявника сфотографує співробітник ДМС при оформленні.

Читайте такожПідробити український пластиковий паспорт-картку буде майже неможливо - Порошенко

"На чипі картки можуть бути вказані біометричні дані власника – відбитки пальців і підпис. Але від цієї опції можна відмовитися – в цьому випадку на самій картці буде зроблена спеціальна позначка. Дані про національність, приналежність до якої-небудь релігії і місце проживання ID-посвідчення не містить", - йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ.

Стало відомо, що відомості про сімейний стан вказані на чипі в електронному вигляді, а на самій карті літерами не написані.

ТВІЙ НОВИЙ ПАСПОРТ - КЛЮЧ ДО ДЕРЖАВНИХ СЕРВІСІВ.З 1 січня 2016 року Міграційна служба (МВС України) починає ...

Posted by Arsen Avakov on 16 грудня 2015 р.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сподівається, що з 1 січня 2016 року Державна міграційна служба буде отримувати 45 тис. пластикових карт на добу, які повинні замінити паперові паспорти громадянина України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter