У МВС пояснили українцям нюанси оформлення нових карт-паспортів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр МВС України Арсен Аваков.

Він зазначив, що на оформлення посвідчень для громадян стане можливо, починаючи з 11 січня 2016 року. Термін оформлення нового документа такий само, як і старого – 10 робочих днів.

Крім того, наголошується, що заміна старого паспорта на нове пластикове посвідчення – добровільна, законом України передбачений 5-річний перехідний період.

Аваков повідомив, що отримати паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм можна у відділенні Державної міграційної служби за місцем проживання вперше – і в будь-якому відділенні при наступних зверненнях. Фотографію попередньо робити не треба – заявника сфотографує співробітник ДМС при оформленні.

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"На чипі картки можуть бути вказані біометричні дані власника – відбитки пальців і підпис. Але від цієї опції можна відмовитися – в цьому випадку на самій картці буде зроблена спеціальна позначка. Дані про національність, приналежність до якої-небудь релігії і місце проживання ID-посвідчення не містить", - йдеться у повідомленні міністра внутрішніх справ.

Стало відомо, що відомості про сімейний стан вказані на чипі в електронному вигляді, а на самій карті літерами не написані.

ТВІЙ НОВИЙ ПАСПОРТ - КЛЮЧ ДО ДЕРЖАВНИХ СЕРВІСІВ.З 1 січня 2016 року Міграційна служба (МВС України) починає ... Posted by Arsen Avakov on 16 грудня 2015 р.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко сподівається, що з 1 січня 2016 року Державна міграційна служба буде отримувати 45 тис. пластикових карт на добу, які повинні замінити паперові паспорти громадянина України.