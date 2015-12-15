Порошенко сподівається, що з 1 січня Державна міграційна служба отримуватиме 45 тисяч карток-паспортів на добу

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент сказав під час відвідування держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна", де ознайомився з процесом виробництва бланків паспорта громадянина України нового зразка у формі пластикової картки.

"Я пишаюся тим, що вже з 1 січня, я сподіваюся, що більше не буде жодних перенесень, Державна міграційна служба зможе отримувати від поліграфкомбінату "Україна" у повному обсязі таких карток за проектною потужністю 45 тисяч карток на добу", - сказав президент.

Він також висловив переконання, що Верховна Рада "не забариться для того, щоб розширити межі використання цих електронних карток".

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України досі не ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, на виконання зобов'язань України з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом», яким передбачено запровадження ID-карток замість внутрішніх паспортів.

Разом з тим Державна міграційна служба заявляла, що з 1 січня 2016 року розпочне впровадження нової національної системи ідентифікації громадян на основі електронної бази даних та видачу нових паспортів громадянина України у формі пластикової картки.

Поступова заміна паспортів-книжок на нові ID-картки відбуватиметься протягом найближчих 5 років.

На першому етапі пластикові ID-картки видаватимуть безкоштовно особам по досягненню 14 років. Обов’язкової заміни паспорта-книжечки на пластикову ID-карту не буде.