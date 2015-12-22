ФСБ Росії застосувала тортури до кримського татарина, намагаючись завербувати його - Джемілєв

Про це на своїй сторінці в Facebook написав уповноважений президента у справах кримських татар Мустафа Джемілєв.

"16 грудня 2015 р. житель Джанкою Енвер Крош 1991 р.н. (...) був незаконно доставлений в районне відділення поліції Джанкоя, переданий співробітникам ФСБ в цьому ж будинку, які намагалися отримати письмові згоду на співпрацю з ФСБ", - йдеться в повідомленні.

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Джемілєв зазначає, що при цьому до затриманого застосовувалися тортури електричним струмом. "Не отримавши очікуваних результатів, ФСБшники піддали Енвера Крош катуванням електричним струмом", - пише Джемілєв.

До ранку 17 грудня Енвера Крош відпустили, при цьому йому нагадали про сім'ю. "У тебе є дружина, діти, рідні... подумай про це, подумай про нашу пропозицію", - йдеться в повідомленні.

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Джемілєв зазначає, що це не перший випадок відвертого вербування із застосуванням різних методів залякування і шантажу, але це перший прецедент використання тортур.