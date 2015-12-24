Адвокат Корбана пояснила, куди повезли лідера УКРОПу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокат політика Оксана Томчук.

За її словами, вчора ввечері Корбану було надано виклик на проведення медичної експертизи, яка мала відбутися в Дніпропетровську у четверг, 24 грудня, о 9:00. Лідер УКРОПу прибув до установи, але його не обстежили, а представники прокуратури повідомили, що постанова про проведення експертизи скасована, а експертиза призначена в Київському іституті експертиз і він мусить там бути у четвер до 18:00.

"Оскільки дістатися до Києва за цей час не можливо ні літаком, ні потягом, ми дали телеграмму і я особисто зв'язалась з керівником слідчої группи Макєєвим, з яким погодила питання переносу і узгодження дати експертизи. Доречі, повідомивши про те, що ми згодні. Слідчий погодився і сказав, що набере трохи згодом щоб визначитись з датою, але потім з зв'язку зник", - написала Томчук.

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Але впродовж дня Дніпровський суд Києва розглянув і задовольнив клопотання про примусове медичне обстеження і примусовий привід Корбана. При цьому, за словами Томчук, клопотання розглядалося без участі захисту політика.

Тільки що ми стали очевидцями самогубства Шокіна і компанії.Вчора ввечері Gennady Korban було надано виклик на проведе... Posted by Oxana Tomchuk on Thursday, December 24, 2015

Як повідомляв УНІАН, у квартирі лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана представники Генеральної прокуратури і Служби безпеки України проводять обшук. Як повідомляє прес-служба партії, Корбана примусово вивезли правоохоронці з його помешкання.