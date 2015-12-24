У квартирі Корбана представники СБУ та ГПУ проводять обшук (відео)

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала керівник прес-служби партії "Українське об’єднання патріотів - УКРОП" Євгенія Кравчук.

"Прямо зараз у квартирі Геннадія Корбана в Дніпропетровську відбувається обшук представниками СБУ і Генпрокуратури. Мотиви невідомі. За законом, слідчі дії вночі проводити заборонено", - написала вона.

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Вона також зазначила, що на штурм будинку Корбана силовики прибули шістьма автобусами.

"На штурм будинку силовики прибули шістьма автобусами. Виламуючи двері, вони наказали всім лягти на підлогу", - написала Кравчук.

Як повідомляє прес-служба партії, Корбана примусово вивезли правоохоронці з його помешкання. За попередніми даними везуть до Києва, передає ТСН.

Крім того, як у своєму Фейсбуці пише журналістка Світлана Крюкова, "увірвалися співробітники СБУ і Генпрокуратури. З автоматами, в масках і повні жорстокої рішучості. Виволокли Корбана з-під крапельниці і стрімко відвезли в Київ, у невідомому напрямку".

Приехала в гости к Корбану. Не прошел и час как в его дом ворвались сотрудники СБУ и Генпрокуратуры. С автоматами, в мас... Posted by Svetlana Kryukova on Thursday, December 24, 2015

Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. У постанові визначено, що Корбан має носити електронний засіб контролю.

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Рішення Печерського райсуду оскаржили і захисники Корбана, і Генпрокуратура. Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним і необґрунтованим, а ГПУ добивається арешту Корбана.