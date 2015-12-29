Один з членів угрупування "Харківські партизани" добровільно здався СБУ і повідомив про схованку зі зброєю

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 30-річний харків’янин зізнався, що влітку минулого року його залучили до угруповання обманом: запросили на заробітки до російського Бєлгорода, відібрали документи та відправили до військового табору, змусили скласти підписку про співробітництво.

Зазначається, що у таборі російські військові вчили його та інших диверсантів стріляти та закладати вибухівку. Згодом терористів направили його до Харкова для підривів військкоматів, волонтерських пунктів, залізничних шляхів.

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«Харків’янин добровільно відмовився від співпраці з терористами та наприкінці грудня звернувся до Управління СБУ в Харківській області. Також він повідомив правоохоронцям місцезнаходження схованки зі зброєю та вибухівкою», - йдеться у повідомленні.

Спецслужби вилучили зі схрону гранатомет "РПГ-22", автомат Калашникова з набоями, магнітну міну СПМ, гранати Ф-1 та понад кілограм тротилу.

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В прес-центрі СБУ зауважили, що оскільки ознак інших злочинів у діях харків’янина немає, на підставі ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України правоохоронцями буде подано клопотання до суду про звільнення його від кримінальної відповідальності.