У Сєвєродонецьку до 4 років в'язниці засудили бойовика "ЛНР"
13:29, 28 грудня 2015Суспільство
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Сєвєродонецький міський суд Луганської області засудив до 4 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ЛНР".
Бойовика "ЛНР" засудили до 4 років / СБУ
Як йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури області, встановлено, що в травні-червні 2014 року місцевий житель, вступивши в ряди незаконного збройного формування "ЛНР", займався будівництвом блокпостів, ніс на них службу і перевіряв транспортні засоби.
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28 грудня він був визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України та засуджений до чотирьох років ув'язнення.
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