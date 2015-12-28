У Сєвєродонецьку до 4 років в'язниці засудили бойовика "ЛНР"

Як йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури області, встановлено, що в травні-червні 2014 року місцевий житель, вступивши в ряди незаконного збройного формування "ЛНР", займався будівництвом блокпостів, ніс на них службу і перевіряв транспортні засоби.

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28 грудня він був визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України та засуджений до чотирьох років ув'язнення.