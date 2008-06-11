Черновецький пускатиме вантажівки в Київ за гроші

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про будівництво стаціонарних пропускних пунктів платного в’їзду вантажного транспорту до Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

Відповідним розпорядженням замовником проектування та будівництва пропускних пунктів визначено комунальне підприємство «Київдорсервіс», яке має до кінця поточного року розробити та затвердити проектно-кошторисну документацію, а в 2009 році розпочати роботи з будівництва пропускних пунктів платного в’їзду.

За словами Д.БАССА, комунальна корпорація «Київавтодор» виконає реконструкцію ділянок доріг, де буде розміщено такі пункти з облаштуванням так званих «кишень», якими вантажний транспорт в’їжджатиме в місто у разі нагальної необхідності у денний час за визначену плату. Наразі визначено 8 місць розташування пропускних пунктів на в’їздах до Києва.

Про можливість в’їзду до столиці інформуватимуть відповідні дорожні знаки та щити. На кожному такому пункті буде встановлено касові термінали, за допомогою яких водій зможе розрахуватись за в’їзд до міста готівкою чи безготівково та отримати відповідну перепустку. Комп’ютеризована система визначатиме маршрут руху кожної конкретної вантажівки та передаватиме інформацію до центрального пульту автоматичної системи керування дорожнім рухом. Встановлені відеокамери фіксуватимуть порушників та надаватимуть про них інформацію постам ДАІ, які вживатимуть до них відповідних заходів. Система формуватиме базу автотранспорту, яка вестиме облік вантажівок, що в’їхали в місто, у тому числі й порушників, які ухилились від сплати.