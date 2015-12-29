В Україні починається зима: завтра температура впаде до 17 градусів морозу, на дорогах - ожеледиця

Завтра на дорогах України очікується ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

«30 грудня в південній частині очікуються окремі пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни місцями ожеледиця», - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що по всій території України опадів не очікується. Температура опуститься до 17° морозу вночі, вдень - 5-10 °. У Криму вночі температура впаде 6-11 ° морозу, вдень до 1-6 ° нижче нуля.

У Києві 30 грудня температура знизиться до 10-12 ° морозу вночі, а вдень складе 6-8 ° нижче нуля. Синоптики обіцяють киянам ясний день без опадів.