В Україні починається зима: завтра температура впаде до 17 градусів морозу, на дорогах - ожеледиця
19:55, 29 грудня 2015Суспільство
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Температура опуститься до 17° морозу вночі, вдень - 5-10 °.
Вдень очікується до 10 градусів морозу / Фото УНІАН
Завтра на дорогах України очікується ожеледиця.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
«30 грудня в південній частині очікуються окремі пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни місцями ожеледиця», - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що по всій території України опадів не очікується. Температура опуститься до 17° морозу вночі, вдень - 5-10 °. У Криму вночі температура впаде 6-11 ° морозу, вдень до 1-6 ° нижче нуля.
У Києві 30 грудня температура знизиться до 10-12 ° морозу вночі, а вдень складе 6-8 ° нижче нуля. Синоптики обіцяють киянам ясний день без опадів.
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