Визначились переможці проекту УНІАН-Підтримка - їх проблеми агенція бере до вирішення

Агенція УНІАН підбила підсумки голосування у проекті УНІАН-Підтримка.

Визначилася трійка лідерів голосування, проблеми яких УНІАН бере до вирішення. Це: проблемамізерної пенсії вчителявід Наталії Павлій, проблема передачі будинка до ОСББ від Юрія Василевича та проблема незаконної забудови парку Переможець від Віктора Зайцева.

Також у останній день із проекту було вилучене одне із звернень - через порушення правил - спробу «накрутки» голосів.

Тим часом, голосування за інші проблеми читачів УНІАН продовжується! Допоможіть українцям у вирішенні їхніх проблем у Новому Році, підтримуючі їх на сторінці голосування!