В Одесі сотні людей зібралися на Думській площі зустріти Новий рік (фото, відео)

У Одесі сотні людей зібралися на Думській площі, щоб разом провести 2015-й і зустріти наступаючий Новий рік. Як передає кореспондент УНІАН, люди прийшли сім'ями до головної ялинки міста, встановленої біля будівлі мерії. Тут встановлена велика сцена, на якій розпочався святковий концерт. Зокрема, в даний час для найменших глядачів проходить дитяче свято «Діди морози країн світу». У програмі - різноманітні конкурси, вікторини, призи від Дідів Морозів, а також вперше - дитячий палацовий феєрверк.

Після 21.00 для дорослих розпочнеться святкова концертна програма. У новорічний вечір на Думській площі виступлять Світлана Лобода, Ольга Оганезова, Сергій Лукашенко, Аїда Ніколайчук, Євген Літвінковіч, Владислав Курасов, група «Екстрім», ді-джей проект «KIWI Project», шоу-балет «Сузір'я» та ін.

Тут же, на прилеглому до Думській площі Приморському бульварі функціонує і протягом всієї новорічної ночі працюватиме ресторан під відкритим небом з різними наїдками.

Бажаючі зустріти Новий рік біля головної ялинки продовжують прибувати.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, чарівну атмосферу новорічної Одеси посилять світлові та лазерні шоу. О 24.00 прихід Нового 2016 ознаменує урочистий салют, після якого з 1.00 до 3.00 відбудеться DJ-парад. Святкування Нового року на Думській площі продовжиться 1 січня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, протягом всієї новорічної ночі в Одесі працюватиме громадський транспорт.