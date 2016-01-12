На Донеччині судитимуть мешканця Якутська, що став стрілком терористичного батальйону "Восток"

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Донецької області.

Під час слідства встановлено, що 48-річний мешканець Якутська у квітні 2015 року незаконно перетнув державний кордон України та в'їхав на тимчасово окуповану бойовиками територію, а саме до Донецька, де вступив до терористичної організації "ДНР", зайнявши "посаду" рядового - стрілка батальйону "Восток".

У подальшому, отримавши зброю, чоловік здійснював озброєнні чергування на блокпостах "ДНР" у містах Ясинувата та Макіївка Донецької області, з метою виявлення та недопущення на підконтрольну вказаній терористичній організації територію військовослужбовців, представників правоохоронних органів та органів державної влади України.

Читайте такожЕкс-командир батальйону "Восток" пригрозив ватажкові "ДНР" Захарченку акціями протесту

У вересні 2015 року злочинні дії бойовика були припинені співробітниками СБУ та Державної прикордонної служби у зв'язку з його затриманням біля населеного пункту Березове Мар'їнського району під час слідування до Новоазовського району Донецької області.

Наразі обвинувальний акт прокуратурою затверджено та направлено до суду. Громадянин РФ обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи організації), ч. 1ст. 332-2 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) КК України.

Максимальне покарання, яке загрожує іноземцю – до 15 років позбавлення волі.

Читайте такожУ Мар'їнці затримали двох втікачів з терористичного батальйону "Восток"