Мінськ готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту Москви й Анкари - голова МЗС

В ефірі телеканалу "Білорусь 1" він підкреслив, що його країна не збирається нав'язувати посередницькі послуги, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Але ми виходимо з того, що тиск один на одного і санкції - це не метод вирішення проблем у міждержавних відносинах. Що стосується останніх розбіжностей між Росією і Туреччиною, я впевнений, що рано чи пізно вдасться вирішити цей конфлікт", - сказав Володимир Макей.

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За словами дипломата, білоруське керівництво зацікавлене в тому, щоб цей конфлікт був врегульований як можна швидше, і готовий докласти максимум зусиль для цього. "Точно так само, як ми це робимо по Україні", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецький винищувач збив російський бомбардувальник Су-24, який, як заявили в Анкарі, порушив повітряний простір Туреччини.

Після цього Росія ввела стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила вище керівництво країни закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава". Туреччина пригрозила санкціями.