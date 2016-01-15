ПС просить покарати співробітників "Хати магната" за використання зброї проти його бійців

Про це йдеться у повідомленні мобільного оперативного штабу ПС у Facebook.

"Сьогодні (14 січня) було подано заяви до поліціі щодо нанесення тілесних ушкоджень бійцям ДУК ПС та використання зброї працівниками комплексу "Хата Магната"... Нагадуємо, в добровольців, яких зараз кинуто за грати, вогнепальні, колоті та різані поранення, важкі струси мозку, забиття внутрішніх органів", - сказано у ньому.

Представники руху наголошують, что стрілянина насправді була відкрита не з боку бійців ПС.

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"На базі "Хата Магната" стріляли саме в наших хлопців, але чомусь саме їм шиють використання вогнепальної зброї! У суді наші бійці постійно втрачали свідомість, через крововтрату та больовий шок, але ужгородські "служителі Феміди" методично, із садистськім задоволенням, фактично катували їх протягом 40 годин", - підкреслюється у повідомленні.

На думку ПС, реакція або її відсутність на вказані заяви до поліції щодо нанесення ушкоджень його бійцям стане "лакмусовим папірцем того, чи існує взагалі правоохоронна система та закон у нашій країні".