ПС просить покарати співробітників "Хати магната" за використання зброї проти його бійців
"Правий сектор" просить правоохоронні органи притягнути до відповідальності співробітників бази відпочинку "Хата магната" на курорті Драгобрат (селище Ясіня, Закарпатська область) за використання зброї проти бійців ПС в ході конфлікту 10 січня.
Про це йдеться у повідомленні мобільного оперативного штабу ПС у Facebook.
"Сьогодні (14 січня) було подано заяви до поліціі щодо нанесення тілесних ушкоджень бійцям ДУК ПС та використання зброї працівниками комплексу "Хата Магната"... Нагадуємо, в добровольців, яких зараз кинуто за грати, вогнепальні, колоті та різані поранення, важкі струси мозку, забиття внутрішніх органів", - сказано у ньому.
Представники руху наголошують, что стрілянина насправді була відкрита не з боку бійців ПС.
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"На базі "Хата Магната" стріляли саме в наших хлопців, але чомусь саме їм шиють використання вогнепальної зброї! У суді наші бійці постійно втрачали свідомість, через крововтрату та больовий шок, але ужгородські "служителі Феміди" методично, із садистськім задоволенням, фактично катували їх протягом 40 годин", - підкреслюється у повідомленні.
На думку ПС, реакція або її відсутність на вказані заяви до поліції щодо нанесення ушкоджень його бійцям стане "лакмусовим папірцем того, чи існує взагалі правоохоронна система та закон у нашій країні".