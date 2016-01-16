Попереджено хакерську атаку на системи аеропорту "Бориспіль" - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу представник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"Одна з робочих станцій в аеропорту "Бориспіль" була інфікована вірусом Black Energy. Інфікований комп'ютер ізольовано від комп'ютерної інфраструктури аеропорту, а про інцидент були проінформовані експерти групи CERT-UA. Зараз йде розслідування обставин інциденту", - сказав Лисенко.

Він нагадав, що такий самий тип вірусу був виявлений під час хакерської атаки на обленерго в західних областях України в кінці 2015 року.

"Це може вказувати на цілеспрямований характер акцій, диверсій з боку Росії", - підкреслив Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року українське підприємство "Прикарпаттяобленерго" повідомило про те, що хакери здійснили напад на його комп'ютерну систему, в результаті чого близько 700 тысяч жителів Івано-Франківської області залишилися без електроенергії.

Згідно з даними Держспецзв'язку, крім "Прикарпаттяобленерго", кібератаці піддалися також "Київобленерго", "Чернівціобленерго", "Хмельницькобленерго" і "Харківобленерго".

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Американська компанія iSight Partners, що спеціалізується на питаннях киберразведки, стверджує, що до відключення електроенергії причетна російська група хакерів Sandworm. Раніше повідомлялося, що Центральне розвідувальне управління, Агентство національної безпеки і Департамент внутрішньої безпеки США мають намір провести розслідування про причетність до цього російських хакерів.

Служба безпеки України 28 грудня заявила, що спробу знищення комп'ютерної мережі об'єктів енергетичного комплексу зробили російські спецслужби.

Прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості 6 січня заявила про створення відповідальної робочої комісії за участю представників держкомпанії "Укренерго", яка впродовж 10 днів повинна встановити причини збою в роботі енергопостачальних компаній.