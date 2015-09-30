Генштаб отримав близько 90% неправдивої інформації щодо боїв в Іловайську - Муженко

Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв'ю The Independent.

Така ситуація, за його словами, склалася через невдачі України при зборі розвідувальної інформації, а також навмисної дезінформації з боку РФ.

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Як повідомляв УНІАН, 18 серпня 2014 р. українські війська захопили більшу частину Іловайська. Але після введення регулярних російських військ 23-24 серпня вони опинилися в оточенні. 29 серпня президент РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом зробити гуманітарний коридор для відходу українських військ. 30 серпня сили АТО почали вихід з міста, але бойовики їх розстріляли. За підтвердженими даними військової прокуратури, в "Іловайському котлі" загинули 366 військових, 429 було поранено.

У Генштабі повідомляли, що вихід сил Антитерористичної операції з "Іловайського котла" не був проривом з оточення, це був вихід під гарантії Російської Федерації.