Росія тягнула з коридором під Іловайськом, щоб облаштувати засідки на українські колони - Міноборони

Про це йдеться в "Аналізі бойових дій в районі Іловайська після вторгнення російських військ 24-29 серпня 2014 року", оприлюдненому на сайті Міністерства оборони України.

"За командою "Буран-555" керівника сектору Б генерал-лейтенанта Руслана Хомчака о 04.45 29 серпня розпочався запланований вихід українських підрозділів, які блокували та зачищали м. Іловайськ, на рубіж Многопілля - Агрономічне. На визначений рубіж підрозділи прибули протягом 07.00-07.30. О 6 ранку до сел. Многопілля прибув російський бронетранспортер, де офіцер Повітряно-десантних військ ЗС РФ повідомив начальнику розвідки оперативного командування "Південь" полковнику Олександру Штурку, що умови змінені і російська сторона дозволить вихід українських підрозділів за одним маршрутом, без зброї, боєприпасів, бойової та іншої техніки", - зазначається в документі.

Читайте такожМуженко розкрив нові подробиці розстрілу росіянами колони ЗСУ під Іловайськом

За даними Міноборони України, "офіцери ЗС РФ неодноразово відтягували час проходу через так званий "зелений коридор". Лише потім стало відомо, що цей час був потрібен ЗС РФ для інженерного облаштування засідок, з яких розстріляли наші колони".

"Зрештою, російське командування підтвердило вихід сил АТО з зачохленим озброєнням. За цей час підрозділи збройних сил Російської Федерації зайняли вигідні позиції та під час виходу, і впритул розстріляли колони українських військ, які виходили з Іловайська. Незважаючи на надзвичайно критичні обставини, багато українських бійців прийняли нерівний бій в районі с. Червоносільське Амвросіївського району і нанесли значні втрати підрозділам ЗС РФ", - йдеться у звіті Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України оприлюднило аналіз бойових дій в районі Іловайська після вторгнення російських військ 24-29 серпня 2014 року.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові зазнали значних втрат. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 249 поранено, 128 взято в полон та 158 зникли безвісти. Разом з тим парламентська ТСК з розслідування трагедії оцінює загальні втрати українських військ у 1 тис. осіб.

За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків та військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис. осіб.