СБУ виявила чоловіка, що поглумився над держпрапором на териконі в Лисичанську
18:35, 18 січня 2016Суспільство
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На Луганщині Служба безпеки України виявила факт наруги над державними символами.
СБУ виявила чоловіка, що поглумився над прапором України / informator.lg.ua
Як повідомляє прес-центр СБУ, 12 січня мешканець Лисичанська здійснив публічну наругу над прапором, який українські бійці встановили на териконі № 2 шахти ім. Мельникова.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.
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Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
За повідомленням місцевих ЗМІ, 12 січня флагшток з прапором, що височів над Лисичанськом, був повалений, а сам прапор нібито спалений.
В Лисичанську невідомий поглумився над українським прапором / informator.lg.ua
Прапор до повалення / Twitter
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