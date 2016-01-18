СБУ виявила чоловіка, що поглумився над держпрапором на териконі в Лисичанську

Як повідомляє прес-центр СБУ, 12 січня мешканець Лисичанська здійснив публічну наругу над прапором, який українські бійці встановили на териконі № 2 шахти ім. Мельникова.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Читайте такожУ Краматорську судили місцевих жителів, які вкрали і спалили шість українських прапорів

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За повідомленням місцевих ЗМІ, 12 січня флагшток з прапором, що височів над Лисичанськом, був повалений, а сам прапор нібито спалений.